Гвардіола оцінив шанси Філліпса повернутися до Манчестер Сіті

Наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола заявив, що Келвін Філліпс, можливо, ще отримає шанс у складі "містян".

Його слова цитує журналіст Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).

"Келвін, безумовно, може знову стати гравцем Манчестер Сіті в майбутньому. Йому потрібні були хвилини, він заслуговує на хвилини", – сказав Гвардіола.

🔵🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Pep Guardiola: “Kalvin Phillips can absolutely become a Man City player again in the future”.



“He needed minutes, he deserves minutes”, he said about loan to Ipswich Town. pic.twitter.com/dO7xgiaSdG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2024

Нагадаємо, гравець перейшов на правах оренди до новачка АПЛ Іпсвіча. Влітку 2022 року Манчестер Сіті придбав хавбека за 49 млн із Лідса.