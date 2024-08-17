Гвардіола оцінив шанси Філліпса повернутися до Манчестер Сіті
Жузеп Гвардіола та Келвін Філліпс
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Наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола заявив, що Келвін Філліпс, можливо, ще отримає шанс у складі "містян".
Його слова цитує журналіст Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).
"Келвін, безумовно, може знову стати гравцем Манчестер Сіті в майбутньому. Йому потрібні були хвилини, він заслуговує на хвилини", – сказав Гвардіола.
Нагадаємо, гравець перейшов на правах оренди до новачка АПЛ Іпсвіча. Влітку 2022 року Манчестер Сіті придбав хавбека за 49 млн із Лідса.