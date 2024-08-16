Новачок АПЛ оголосив про трансфер опорника з Манчестер Сіті
Келвін Філліпс
ФК Іпсвіч
Півзахисник Манчестер Сіті Келвін Філліпс став гравцем Іпсвіча.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Перехід відбувся на правах оренди, деталі не розголошуються.
Гравець може дебютував за клуб вже у суботу, 17 серпня, у поєдинку проти Ліверпуля в 1 турі Англійської Прем'єр-ліги.
28-річний Філліпс — вихованець Лідса. За цей клуб він грав до літа 2022 року. Манчестер Сіті придбав його за 49 млн євро. Другу частину сезону 2023/24 футболіст грав за Вест Гем на правах оренди, за який зіграв 10 матчів.
Іпсвіч минулого сезону здобув путівку в АПЛ. Востаннє команда виступала в еліті ще в сезоні-2001/02. Влітку "трактористи" грали товариський матч проти донецького Шахтаря.