Новачок АПЛ оголосив про трансфер опорника з Манчестер Сіті

Півзахисник Манчестер Сіті Келвін Філліпс став гравцем Іпсвіча.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах оренди, деталі не розголошуються.

Гравець може дебютував за клуб вже у суботу, 17 серпня, у поєдинку проти Ліверпуля в 1 турі Англійської Прем'єр-ліги.

28-річний Філліпс — вихованець Лідса. За цей клуб він грав до літа 2022 року. Манчестер Сіті придбав його за 49 млн євро. Другу частину сезону 2023/24 футболіст грав за Вест Гем на правах оренди, за який зіграв 10 матчів.

Іпсвіч минулого сезону здобув путівку в АПЛ. Востаннє команда виступала в еліті ще в сезоні-2001/02. Влітку "трактористи" грали товариський матч проти донецького Шахтаря.