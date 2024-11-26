Журналіст із Намібії відповів на критику Переса

Намібійський журналіст Шефені Нікодемус незадоволений критикою від Флорентіно Переса у бік тих журналістів, які не віддали Вінісіусу місця в трійку найкращих під час свого вибору переможця "Золотого м'яча-2024".

Про це він сказав у коментарі для CadenaSER.

"Він вважає, що люди моєї країни та інших згаданих країн не мають значущого голосу, тому що ми є нижчими людьми", - сказав Нікодемус.

Нещодавно керівник Реала розкритикував представників Уганди, Албанії, Фінляндії та Намібії через те, що вони не включили до топ-3 бразильського гравця "бланкос".

Нікодемус на перше місце поставив Джуда Беллінгема, другим у нього був іспанець Родрі, а трійку замкнув Ламін Ямал.

Зазначимо, хавбек Манчестер Сіті Родрі обійшов вінгера мадридців на 41 бал і став володарем "Золотого м'яча".

Нагадаємо, представники Реала проігнорували церемонію вручення Золотого м’яча після того, як взнали, що Вінісіус не отримає нагороду.