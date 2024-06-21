Перес: З трибун можна було відчути, що це світовий рівень футболу

Вінгер збірної Іспанії Айозе Перес вважає, що в матчі проти Італії на чемпіонаті Європи було показано світовий рівень футболу.

Його слова передає УЄФА.

"Це вид спорту, який ми любимо, і я вважаю, що це було чудове шоу для всіх. Гаразд, лише один гол, але ми здобули перемогу, з лави запасних, з трибун ви відчували, що це світовий рівень. Ви могли бачити якість на полі, і це була дуже добре гра у футбол.

Це могло бути ще краще: у мене були шанси забити, але я задоволений тими хвилинами, які я мав, і, сподіваюся, попереду буде ще більше. Але зараз не час говорити про те, що ми фаворити, хоч ми чудово грали в цих двох іграх. Ми на правильному шляху, але нам потрібно зосередитися на цьому", — сказав футболіст.

Зазначимо, що перемога над Італією дозволила збірній Іспанії достроково вийти в плей-оф Євро-2024, куди до цього вийшла Німеччина, після перемоги над Угорщиною.

Наступний матч іспанці зіграють 24 червня проти Албанії. В цей же день італійці зустрінуться з Хорватією.