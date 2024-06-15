Ексгравець збірної України приміряє на себе роль коментатора Євро-2024
Колишній нападник збірної України, Динамо та Шахтаря Жуніор Мораєс буде коментувати матчі Євро-2024.
Про це він повідомив у своєму Instagram.
"Дуже радий повідомити, що буду частиною коментаторської команди Caze TV на Євро-2024. Це буде мій перший досвід, і я в захваті! Дякую за запрошення", — написав Мораєс.
Ютуб-канал Caze TV належить бразильському блогеру Каземіро Мігелю. У каналу понад 12 мільйонів підписників.
Нагадаємо, напередодні Німеччина розтрощила Шотландію в матчі-відкритті домашнього чемпіонату Європи.