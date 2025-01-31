Мораес привітав Неймара з поверненням у Сантос

Колишній гравець Динамо, Шахтаря та збірної України Жуніор Мораеса привітав Неймара з поверненням до Сантоса.

Відповідний пост ексгравець зробив у Instagram.

"Радий твоєму поверненню до Сантосу, Неймаре! Повертайся додому, щоб знову бути щасливим. Очікування неймовірне, сподіваюсь, це буде новий розділ в історії команди.

Я завершив кар’єру, але чи є ще хтось на цьому фото, кого б ви хотіли знову побачити в команді?", – написав Мораес.

Жуніор Мораес, як і Неймар, є вихованцем Сантоса. Колишній форвард збірної України завершив кар'єру у травні 2024 року після виступів за Корінтіанс.

Напередодні Неймар оголосив про підписання контракту з Сантосом. Раніше повідомлялося, що бразилець підпише угоду на 6 місяців, без опції продовження. А вже наступний сезон форвард планує розпочати в одному з європейських клубів.

Нападник виступав за Сантос з 2009 по 2013 рік, після чого перейшов у Барселону. За цей період він узяв участь у 225 матчах у всіх турнірах, у яких відзначився 136 голами й 64 результативними передачами.