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Жуніор Мораес: Якщо G20 нарешті не зверне на Україну увагу – іншим країнам теж загрожуватиме війна

Володимир Максименко — 26 грудня 2024, 13:01
Жуніор Мораес: Якщо G20 нарешті не зверне на Україну увагу – іншим країнам теж загрожуватиме війна
Жуніор Мораес
diretta.it

Колишній нападник київського Динамо та донецького Шахтаря Жуніор Мораес поділився думками щодо війни в Україні.

Ексфутболіст поспілкувався із Diretta.

"Мир навіть не повинен обговорюватись. Єдине, чого хоче Україна – жити в мирі та злагоді. Вони ніколи не вдиратися у Росію, ніколи не відносились до них зневажливо.

Якщо сьогодні G20 не зверне на це увагу нарешті, то іншим країнам також загрожуватиме війна", – вважає Мораес.

Окрім того, українець із бразильським корінням розповів свої спогади 24 лютого 2022 року.

"Це були дні напруги наче кадри з фільму про кінець світу. Це були перегони із часом, я мав вивезти 41 людину зі свого оточення. Була зима, дуже холодно та не вистачало їжі.

Коли я повернуся до Бразилії, то в мене почалась післявоєнна травма. Я не міг спати чотири дні, навіть приймаючи ліки", – поділився колишній форвард.

Нагадаємо, в Україні Мораес відомий своїми виступами за донецький Металург (37 забитих м'ячів), Шахтар (62 голи) та Динамо Київ (34 голи).

Футболіст посідає шосте місце у рейтингу найкращих голеадорів УПЛ, маючи у своєму активі 97 м'ячів.

На початку грудня Мораес оголосив про завершення професійної кар'єри.

війна Жуніор Мораес

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