Жуніор Мораес: Якщо G20 нарешті не зверне на Україну увагу – іншим країнам теж загрожуватиме війна
Колишній нападник київського Динамо та донецького Шахтаря Жуніор Мораес поділився думками щодо війни в Україні.
Ексфутболіст поспілкувався із Diretta.
"Мир навіть не повинен обговорюватись. Єдине, чого хоче Україна – жити в мирі та злагоді. Вони ніколи не вдиратися у Росію, ніколи не відносились до них зневажливо.
Якщо сьогодні G20 не зверне на це увагу нарешті, то іншим країнам також загрожуватиме війна", – вважає Мораес.
Окрім того, українець із бразильським корінням розповів свої спогади 24 лютого 2022 року.
"Це були дні напруги наче кадри з фільму про кінець світу. Це були перегони із часом, я мав вивезти 41 людину зі свого оточення. Була зима, дуже холодно та не вистачало їжі.
Коли я повернуся до Бразилії, то в мене почалась післявоєнна травма. Я не міг спати чотири дні, навіть приймаючи ліки", – поділився колишній форвард.
Нагадаємо, в Україні Мораес відомий своїми виступами за донецький Металург (37 забитих м'ячів), Шахтар (62 голи) та Динамо Київ (34 голи).
Футболіст посідає шосте місце у рейтингу найкращих голеадорів УПЛ, маючи у своєму активі 97 м'ячів.
На початку грудня Мораес оголосив про завершення професійної кар'єри.