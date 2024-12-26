Жуніор Мораес: Якщо G20 нарешті не зверне на Україну увагу – іншим країнам теж загрожуватиме війна

Колишній нападник київського Динамо та донецького Шахтаря Жуніор Мораес поділився думками щодо війни в Україні.

Ексфутболіст поспілкувався із Diretta.

"Мир навіть не повинен обговорюватись. Єдине, чого хоче Україна – жити в мирі та злагоді. Вони ніколи не вдиратися у Росію, ніколи не відносились до них зневажливо.

Якщо сьогодні G20 не зверне на це увагу нарешті, то іншим країнам також загрожуватиме війна", – вважає Мораес.