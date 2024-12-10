Шахтар перед матчем з Баварією відзначив досягнення Мораеса

Донецький Шахтар перед матчем з Баварією у Лізі чемпіонів відзначив досягнення колишнього нападника Жуніора Мораеса

Про це повідомляє пресслужба клубу.

37-річний бразилець отримав футболку "гірників" з кількістю проведених матчів за клуб.

Мораес перейшов до Шахтаря на правах вільного агента у 2018 році, до цього він виступав за Динамо. На його рахунку 106 матчів, у яких він відзначився 62 голами й віддав 25 передач.

Напередодні нападник оголосив про завершення професійної кар'єри. За часи своїх виступів він зіграв 379 матчів, в яких забив 178 м'ячів та віддав 51 результативну передачу.

Футболіст посідає шосте місце у рейтингу найкращих голеадорів УПЛ, маючи у своєму активі 97 м'ячів.

Останнім клубом Мораеса був Корінтіанс, який він залишив у травні 2024 і з тих пір залишався вільним агентом.