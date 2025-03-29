Жезус назвав умову для підписання контракту зі збірною Бразилії

Головний тренер саудівського Аль-Хіляля Жорже Жезуш готовий очолити збірну Бразилії одразу після закінчення клубного сезону.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Попри це, пріоритетною кандидатурою для керівництва Федерацію футболу Бразилії є наставник Реала Карло Анчелотті. Зазначається, що італієць може бути доступним із середини липня.

Нагадаємо, сьогодні збірна Бразилії оголосила про звільнення головного тренера Дорівала Жуніора. Під керівництвом "селесао" провели 16 матчів, здобули 7 перемог, 6 разів зіграли внічию та зазнали трьох поразок.

Наразі бразильці знаходяться на 4 місці у відбірковому етапі на чемпіонат світу-2026, заробивши 21 заліковий бал у 14 зустрічах.