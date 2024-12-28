Агент Ямала: Ламін став жертвою свого віку – саме через це за нього не голосують у великих номінаціях

Жорже Мендеш, агент вінгера Барселони Ламіна Ямала, висловив думку, що його клієнт мав виграти найбільші індиввідуальні нагороди цього року.

Слова 58-річного португальця наводить Goal.

"Ламін Ямал був найкращим цього року, але він також став жертвою своєї молодості. Багато людей, які голосували, думали, що оскільки йому 17 років, він ще встигне отримати ці нагороди", – сказав Мендеш.

Агент також поговорив про контракт 17-річного футболіста з каталонцями. Чинна угода між сторонами розрахована до літа 2026 року.

"Майбутнє Ламіна – в Барселоні. Барса – це його місце. Він відновиться (від травми) і залишиться тут на довгі роки".

Під час церемонії нагородження Globe Soccer Awards 2024 Ламін Ямал був визнаний найкращим молодим талантом.

Головну нагороду вечора, а саме звання найкращого гравця року, забрав вінгер Реала та збірної Бразилії Вінісіус Жуніор.

Нагадаємо, що Ямал, як і Вінісіус, потрапив до команди року за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS).