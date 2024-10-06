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Жирона вирвала перемогу над Атлетиком у шаленому матчі з трьома пенальті

Ігор Чернявський — 6 жовтня, 17:09
Жирона вирвала перемогу над Атлетиком у шаленому матчі з трьома пенальті
Ла Ліга

Сьогодні, 6 жовтня, в іспанській Ла Лізі проходять чотири матчі 9 туру.

В першому поєдинку ігрового дня Жирона на 90+9 хвилині вирвала перемогу над Атлетиком Більбао. Хоча, гра складалася так, що команда Мічела могла залишитися зовсім без очок – гості не реалізували два пенальті. В обох випадках команду рятував воротар Пауло Гассаніга. Зазначимо, що Віктор Циганков не грав через м’язову травму.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
9 тур, 6 жовтня

Жирона – Атлетик Більбао 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – Аспрілья 39, 1:1 – Сансет 41, 2:1 – Стуані (пенальті) 90+9

Нереалізовані пенальті: Берренгер 28, Еррера 58

Більбао Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Жирона

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