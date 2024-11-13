Історія дня. Як іспанський тренер міг очолити Динамо

Чутки, що Олександра Шовковського на тренерському містку киян незабаром може змінити іноземний тренер, нагадали Чемпіону історію перемовин керівництва Динамо з Хав’єром Клементе, яка трапилася у 2005 році.

Її Максиму Розенку розповів Геннадій Перепаденко, який супроводжував синьйора Клементе під час його поїздок в Монако та Київ для зустрічі з президентом Динамо та екскурсії по базі клубу в Конча-Заспі.

"У керівництва Динамо на той момент вже з'явилися думки щодо запрошення іноземного тренера, – пригадує Геннадій. – Клементе вже два роки перебував у творчій відпустці. Останнім місцем роботи був Еспаньйол. Після обговорення кандидатури Клементе з президентом Динамо я зв'язався з Хав'єром. Його пропозиція зацікавила. Перша зустріч відбулася в Монако. Потім брати Суркіси запросили його до Києва – подивитися базу в Конча-Заспі, футбольну школу на Нивках. З'їздили на матч з Ворсклою в Полтаву. Клементе поставив єдину умову – щоб не втручалися в тренерську роботу і селекцію. Вважаю, для українського клубу це був цікавий варіант. Хав'єр двічі вигравав чемпіонат Іспанії з Атлетиком Більбао, де традиційна ставка на місцевих вихованців – басків. Вважалося, що він дуже хороший у вихованні молодих гравців. Але в підсумку сторони не дійшли до угоди. Думаю, що Суркіс не ризикнув довірити команду іноземному тренеру. Майже 20 років тому це вважалося революційним кроком. Клементе було цікаво спробувати себе в новому проєкті. Але в підсумку Хав'єр повернувся в Атлетик Більбао.

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Максим Розенко, Чемпіон

