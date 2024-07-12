Жіноча збірна України розгромила Косово у кваліфікації Євро-2025

Жіноча збірна України обіграла Косово в матчі 5 туру відбору на Євро-2025 з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 4:0. Долю зустрічі було визначено за перших пів години, коли голами у складі "синьо-жовтих" відзначились Дарина Апанащенко, Таміла Хіміч, Ольга Басанська та Роксолана Кравчук.

Чемпіонат Європи-2025

Кваліфікація, 5 тур

12 липня

Косово — Україна 0:4 (0:4)

Голи: 0:1 - 3 Апанащенко, 0:2 - 8 Хіміч, 0:3 - 21 Басанська, 0:4 - 27 Кравчук

Косово: Демірі, Рамадані (Хісенай, 88), А. Гаші, Смаїлі, Крюезіу (Рамай, 46), Метай, Хоті (Бічкай, 46), Місіні, Лімані (Ука, 65), Еюпі (Халіляй, 88), Меметі (к).

Україна: Келюшик, Апанащенко (к) (Котик, 46), Шматко, Басанська, Корсун, Петрик (Семків, 68), Хімич, Овдійчук (Глущенко, 64), Калініна, Андрухів (Козлова, 46), Кравчук (Молодюк, 75).

Попереджена: 61 Петрик

Нагадаємо, що у 1 турі відбору українки переграли Косово з рахунком 2:0. Також в активі національної команди дві нічиї з Вельсом та поразка від Хорватії.

Наразі "синьо-жовті" посідають третє місце у групі В, з 8 очками в активі. Наступний матч команда зіграє 16 липня проти Хорватії.

Слід зазначити, що до наступного етапу кваліфікації виходять три з чотирьох команд квартету.