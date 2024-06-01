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Вельс — Україна 1:1: огляд матчу кваліфікації на жіноче Євро-2025

Станіслав Лисак — 1 червня, 13:26
Вельс — Україна 1:1: огляд матчу кваліфікації на жіноче Євро-2025

Жіноча збірна України зіграла внічию з Уельсом у матчі 3 туру відбору на Євро-2025 з футболу.

Огляд матчу

Чемпіонат Європи-2025 Кваліфікація
3 тур, 31 травня

Вельс — Україна 1:1 (1:0)

Голи: 0:1 - 3 Андрухів, 1:1 - 63 Грін

Вельс: Кларк, Морган (Роув 46), Робертс (Джонс 75), Ледд, Еванс, Холланд, Джеймс, Інгл, Вудхем (Джоел 75), Макетір (Грін 46), Фішлок.

Україна: Келюшик, Петрик, Апанащенко (Корсун 64), Шматко, Басанська, Андрухів, Хіміч, Семків, Овдійчук (Глущенко 46), Кравчук (Козлова 87), Калініна (Панцулая 74).

Нагадаємо, в 1 турі Україна впевнено переграла Косово, але потім мінімально поступилася Хорватії, вона посідає 3 сходинку з 5 балами та відстає від другої Хорватії на 1 очко.

Вельс у перших двох поєдинках розгромив Хорватію і розтрощив Косово. Він є одноосібним лідером групи 4 та має 7 балів у активі.

Жіноча збірна України з футболу Збірна Вельсу з футболу Жіночий чемпіонат Європи-2025

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