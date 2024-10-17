Жіноча збірна України назвала склад на матчі з Туреччиною у плейоф відбору на Євро-2025

Жіноча збірна України назвала список футболісток, які готуватимуться до матчів першого раунду плейоф відбору Євро-2025 проти збірної Туреччини.

Про це повідомляє УАФ.

Склад жіночої збірної України

Воротарі: Дар'я Келюшик (Колос), Катерина Самсон (Ворскла Полтава), Дарина Бондарчук (Металіст 1925 Харків).

Захисники: Катерина Корсун, Яна Котик, Ірина Подольська (усі – Ворскла Полтава), Ольга Басанська, Леся Ольхова (обидві – Металіст 1925 Харків), Любов Шматко (Фомгет, Туреччина).

Півзахисники: Вікторія Гірин (Ладомир Володимир), Вероніка Андрухів, Даяна Семків (обидві – Колос Ковалівка), Яна Калініна (Ворскла Полтава), Єлизавета Молодюк, Таміла Хімич, Юлія Шевчук, Дар’я Апанащенко, Натія Панцулая, Анна Петрик (усі – Металіст 1925 Харків), Ніколь Козлова (Глазго Сіті, Шотландія).

Нападники: Роксолана Кравчук (Ворскла Полтава), Ольга Овдійчук (Фомгет, Туреччина), Інна Глущенко (Лілль, Франція).

Нагадаємо, за підсумком відбору збірна України посіла друге місце в групі В та вийшла у плейоф, де зіграє з командою Туреччини.

Перший матч українки проведуть 25 жовтня у Стамбулі на арені Есенлер. Другий – 29 жовтня в Кишиневі на стадіоні Зімбру. Обидві зустрічі розпочнуться – о 18:00 за київським часом.

Фінал чемпіонату Єврпои проходитиме з 2-го до 27 липня 2025 року у Швейцарії.