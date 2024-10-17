Жіноча збірна України назвала склад на матчі з Туреччиною у плейоф відбору на Євро-2025
Жіноча збірна України назвала список футболісток, які готуватимуться до матчів першого раунду плейоф відбору Євро-2025 проти збірної Туреччини.
Про це повідомляє УАФ.
Склад жіночої збірної України
Воротарі: Дар'я Келюшик (Колос), Катерина Самсон (Ворскла Полтава), Дарина Бондарчук (Металіст 1925 Харків).
Захисники: Катерина Корсун, Яна Котик, Ірина Подольська (усі – Ворскла Полтава), Ольга Басанська, Леся Ольхова (обидві – Металіст 1925 Харків), Любов Шматко (Фомгет, Туреччина).
Півзахисники: Вікторія Гірин (Ладомир Володимир), Вероніка Андрухів, Даяна Семків (обидві – Колос Ковалівка), Яна Калініна (Ворскла Полтава), Єлизавета Молодюк, Таміла Хімич, Юлія Шевчук, Дар’я Апанащенко, Натія Панцулая, Анна Петрик (усі – Металіст 1925 Харків), Ніколь Козлова (Глазго Сіті, Шотландія).
Нападники: Роксолана Кравчук (Ворскла Полтава), Ольга Овдійчук (Фомгет, Туреччина), Інна Глущенко (Лілль, Франція).
Нагадаємо, за підсумком відбору збірна України посіла друге місце в групі В та вийшла у плейоф, де зіграє з командою Туреччини.
Перший матч українки проведуть 25 жовтня у Стамбулі на арені Есенлер. Другий – 29 жовтня в Кишиневі на стадіоні Зімбру. Обидві зустрічі розпочнуться – о 18:00 за київським часом.
Фінал чемпіонату Єврпои проходитиме з 2-го до 27 липня 2025 року у Швейцарії.