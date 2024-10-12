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Глущенко: Лунін проти Лілля показав гідну гру, але я вболівала за свій клуб

Руслан Травкін — 12 жовтня, 13:10
Глущенко: Лунін проти Лілля показав гідну гру, але я вболівала за свій клуб
Інна Глущенко
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Футболістка збірної України Інна Глущенко поділилася враженнями від перебування у складі французького Лілля.

Про це вона розповіла у ексклюзивному коментарі для Чемпіона.

– Ти забила за Лілль гол у ворота Ніцци (клуб українки виграв 6:0, Інна відкрила рахунок у матчі – прим.), за яку грала минулого року, це, мабуть, уперше в кар'єрі забила колишньому клубу. Які емоції були у цей момент?

– Забивати голи завжди приємно, це те, чого я завжди хочу, виходячи на поле, тому була рада забити перший гол, але не дивлячись на позитивні емоції, я постаралася відреагувати дуже стримано, тому що з повагою ставлюся до минулого клубу.

– Ти вже у клубі кілька місяців, як тобі атмосфера у команді, тренувальний процес?

– У команді досить хороша атмосфера, в якій приємно працювати, ми намагаємося підтримувати позитивний настрій у колективі і водночас бути достатньо сфокусованими та готовими виконувати поставлені завдання, тому тренувальний процес проходить добре.

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Нападниці вдалося відвідати матч чоловічої Ліги чемпіонів між Ліллем та Реалом, у якому французький клуб здобув мінімальну перемогу (1:0). За мадридців у тому поєдинку грав Андрій Лунін.

Бачив, тобі вдалося піти на матч Лілль – Реал. Вболівала за Лілль чи присутність у складі Луніна додала плюсів Реалу?

– Можу сказати, що цей матч був одним із найкращих, які я колись відвідувала, атмосфера була неймовірною. Звичайно, я була рада побачити Луніна у складі Реала, він дійсно показав гарну гру, але вболівала я все ж таки за свій клуб. Я думаю, вони заслужили цю перемогу.

– От чесно, коли був пенальті, то вболівала за Луніна, щоб він відбив удар, чи таки за футболіста свого клубу?

– Лунін і так зробив досить багато сейвів у тому матчі, тому сподівалася, що Лілль нарешті заб'є перший м'яч (сміється - прим.).

Молода футболістка грає у Франції з літа 2022 року. Спочатку вона виступала за Реймс, а минулий сезон відіграла за Ніццу.

– Тобі вже пощастило побути гравцем трьох французьких клубів, а також побувати в різних інших містах Франції. Яке місто найбільше запам'яталося і чим?

– Я встигла побувати в Реймсі, Ніцці та Ліллі. І найбільше запам'ятовується з них саме Ніцца, по-справжньому приголомшливе місто, з яким мене пов'язує дуже багато спогадів, тому, якщо комусь випаде можливість відвідати Лазурний берег Франції, я дуже рекомендую, життя там відчувається інакше.

20-річна Інна народилася в Миколаєві, де і почала займатися футболом. Виступала за місцеву Ніку, а потім за криворізький Кривбас. Весною 2022 року грала за чеський Словацко.

У лютому 2022 року вона дебютувала за збірну України у товариській грі проти збірної Болгарії на турнірі Turkish Women’s Cup. У дебютній грі нападниця відзначилася голом, а "синьо-жовті" здобули перемогу з рахунком 2:0.

Андрій Лунін жіночий футбол інтерв'ю Інна Глущенко

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