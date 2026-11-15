Кривбас зазнав розгромної поразки від ФК Харків у 16 турі Прайм ліги

Криворізький Кривбас зазнав нищівної поразки від ФК Харків у межах 16-го туру елітного дивізіону чемпіонату України з футболу серед жінок – Прайм ліги сезону-2026/27.

Зустріч завершилася із рахунком 0:3.

Команда Богдана Шабадаша пропустила у свої ворота два голи ще до завершення першого тайму. Результативними ударами відзначилися Молодюк та Когут. А вже у другій 45-хвилинці харків'янки спокійно довели справу до розгрому завдяки Молодюк, яка оформила дубль.

Чемпіонат України серед жінок – Прайм-ліга

16 тур, 15 листопада

Кривбас – Харків – 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 4 Молодюк, 0:2 – 39 Когут, 0:3 – 55 Молодюк

Зауважимо, що Харків (у минулому Металіст 1925) та Кривбас протягом своєї історії провели між собою 10 матчів, й ще жодного разу криворізький колектив не здобував перемоги (9 поразок, 1 нічия).

Нагадаємо, що у попередньому матчі 16-го туру Сістерс декласували Пантер.