Вінгер Динамо перейшов у португальський клуб
Жерсон Родрігес
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Вінгер київського Динамо Жерсон Родрігес став гравцем португальського АВС.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Гравець буде виступати на правах оренди, яка розрахована до завершення сезону. Фінансові деталі угоди не розголошуються.
Першу половину сезону Жерсон також провів в оренді за китайський Гуансі Халіао, за який зіграв 6 матчів – 1 гол та 1 асист.
Чинна угода Родрігеса з Динамо розрахована до літа 2025 року.
АВС у чемпіонаті Португалії посідає 15-те місце після 19 турів.
Нагадаємо, люксембуржець був засуджений за насильство щодо своєї колишньої дівчини.