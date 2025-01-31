Вінгер Динамо перейшов у португальський клуб

Вінгер київського Динамо Жерсон Родрігес став гравцем португальського АВС.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець буде виступати на правах оренди, яка розрахована до завершення сезону. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Першу половину сезону Жерсон також провів в оренді за китайський Гуансі Халіао, за який зіграв 6 матчів – 1 гол та 1 асист.

𝐎 𝐆𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧 𝐜𝐡𝐞𝐠𝐨𝐮 🤩



O extremo Internacional pela seleção do Luxemburgo é cara nova na Vila das Aves 🔴⚪️#JuntosPelaVila pic.twitter.com/FOjrLRP33U — AFS Vila das Aves (@afs_viladasaves) January 31, 2025

Чинна угода Родрігеса з Динамо розрахована до літа 2025 року.

АВС у чемпіонаті Португалії посідає 15-те місце після 19 турів.

Нагадаємо, люксембуржець був засуджений за насильство щодо своєї колишньої дівчини.