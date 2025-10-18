Фанати Баварії виступили проти стажування свого ексфутболіста через побиття дівчини

Вболівальники мюнхенської Баварії виступили проти повернення Жерома Боатенга в клуб на стажування через його проблеми із законом.

Про це повідомляє Sky Sports.

Фанати запустили петицію про недопущення ексгравця до роботи в клубі, яку вже підписали понад 2000 осіб.

Річ у тому, що раніше Боатенг мав проблеми із законом та сплачував 200 тисяч євро штрафу за побиття своєї дівчини. У 2021 році його судили за побиття іншої дівчини, але через два роки за цим епізодом Жерома визнали невинуватим.

Зазначимо, що Боатенг виступав за Баварію з 2011 по 2021 рік, вигравши з клубом усі можливі трофеї на клубному рівні.

У вересня центрбек оголосив про завершення професійної кар'єри.