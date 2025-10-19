Желізко приніс перемогу Лехії над Пястом

Український півзахисник Лехії Іван Желізко відзначився забитим м’ячем у матчі 12-го туру польської Екстракляси проти П’яста.

24-річний футболіст відкрив рахунок на 41-й хвилині зустрічі, вивівши свою команду вперед і заклавши основу для подальшого розвитку подій на полі.

Для Желізка цей гол став уже третім у сезоні 2025/26 за Лехію. Раніше він забивав у матчах проти Погоні Щецин, де Лехія святкувала перемогу з рахунком 4:3, а також у грі проти Краковії, що завершилася нічиєю 2:2.

У поточному чемпіонаті українець провів 11 поєдинків за клуб, сумарно відігравши 946 хвилин. За цей час він забив три голи та віддав одну результативну передачу, демонструючи стабільну продуктивність у півзахисті Лехії.

Раніше Желізко також відзначився забитим мʼячем у матчі 9-го туру чемпіонату Польщі