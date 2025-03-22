Захисник Карпат Педрозу: Мій прадід був українцем

Захисник львівських Карпат Жан Педрозу розповів про своє українське коріння, про яке він дізнався напередодні трансферу в клуб.

Слова бразильця наводить пресслужба "левів".

"До того, як я приїхав сюди, коли я ще був у Бразилії, я хотів отримати європейське громадянство, і моя сім'я покопалася в історії, щоб дізнатися трохи про це. І ми довідалися, що мій прадід був українцем. Однак він був біженцем, емігрував до Бразилії, і коли він туди прибув, у нього не було жодних документів чи чогось подібного. Тож це ускладнило отримання будь-якої додаткової інформації.

Єдина інформація, яку нам вдалося отримати – це ось ця, що є. А також його свідоцтво про смерть, з якого видно, що він був громадянином Європи. Там немає свідчення того, що він був українцем, бо він не мав із собою документів, коли емігрував, але те, що він був вихідцем із Європи, так, це правда. Мої родичі казали, що він не говорив португальською, що він був українцем. Так говорили всі мої старші родичі", – розповів Педрозу.