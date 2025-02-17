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Екстренер Аякса замінив Петракова у збірній Вірменії

Олександр Булава — 17 лютого 2025, 20:46
Екстренер Аякса замінив Петракова у збірній Вірменії

Колишній головний тренер амстердамського Аякса та збірної Греції Джон ван 'т Схіп очолив національну команду Вірменії.

Про це повідомляє пресслужба вірменської федерації футболу.

Тренер розпочне свої обов'язки з 1 березня 2025 р. Договір укладено за схемою 1+1. Фінансові деталі не розголошуються.

Ван 'т Схіп на цій посаді замінив Олександра Петракова, який був звільнений у жовтні минулого року після поразки з рахунком 0:2 від Північної Македонії.

У підсумку Вірменія посіла друге місце у груповому етапі Ліги націй та отримала право зіграти у плейоф за право підвищення у класі. Суперником вірменів буде національна команда Грузії.

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