Екстренер Аякса замінив Петракова у збірній Вірменії
Колишній головний тренер амстердамського Аякса та збірної Греції Джон ван 'т Схіп очолив національну команду Вірменії.
Про це повідомляє пресслужба вірменської федерації футболу.
Тренер розпочне свої обов'язки з 1 березня 2025 р. Договір укладено за схемою 1+1. Фінансові деталі не розголошуються.
Ван 'т Схіп на цій посаді замінив Олександра Петракова, який був звільнений у жовтні минулого року після поразки з рахунком 0:2 від Північної Македонії.
У підсумку Вірменія посіла друге місце у груповому етапі Ліги націй та отримала право зіграти у плейоф за право підвищення у класі. Суперником вірменів буде національна команда Грузії.