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Грузія знову розгромила Вірменію: огляд плейоф Ліги націй

Олександр Булава — 23 березня 2025, 20:02
Грузія знову розгромила Вірменію: огляд плейоф Ліги націй

У матчі-відповіді плейоф Ліги націй збірна Грузії вдома обіграла Вірменію.

Гра завершилася з рахунком 6:1.

Огляд матчу

Грузія за підсумками двох матчів пройшла Вірменію із загальним рахунком 9:1 та зберегла місце в Дивізіоні B на наступний сезон. Вірменія в кампанії 2025/26 виступатиме в Дивізіоні С.

Ліга націй – Плейоф
20 березня

Грузія – Вірменія 6:1 (5:0)

Голи: 1:0 – 4 Ароян (автогол), 2:0 – 14 Мікаутадзе, 3:0 – 23 Чакветадзе, 4:0 – 27 Кітеїшвілі, 5:0 – 35 Мікаутадзе, 5:1 – 48 Севікян, 6:1 – Кварацхелія

Для нідерландського фахівця Джона Ван'т Схіпа це був був другий матч на чолі збірної Вірменії. Певний час національну команду цієї країни очолював українець Олександр Петраков. Український тренер пішов у відставку в жовтні минулого року після поразки від Північної Македонії.

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