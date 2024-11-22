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Німеччина зустрінеться з Італією, Нідерланди зіграють проти Іспанії у чвертьфіналі Ліги націй

Олександр Булава — 22 листопада 2024, 13:44
Німеччина зустрінеться з Італією, Нідерланди зіграють проти Іспанії у чвертьфіналі Ліги націй

У п'ятницю, 22 листопада, у швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування чвертьфіналів Ліги націй.

Матчі відбудуться 20 та 23 березня. Переможці вийдуть у Фінал чотирьох, який пройде у червні 2025 року.

Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги націй УЄФА

Нідерланди – Іспанія (чвертьфінал №1)

Хорватія – Франція (чвертьфінал №2)

Данія – Португалія (чвертьфінал №3)

Італія – Німеччина (чвертьфінал №4)

Півфінальні пари сформують:

Чвертьфінал №4 – Чвертьфінал №1

Чвертьфінал №3 – Чвертьфінал №2

Напередодні свого суперника у плейоф Ліги націй дізналась збірна України.

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