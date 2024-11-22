Німеччина зустрінеться з Італією, Нідерланди зіграють проти Іспанії у чвертьфіналі Ліги націй
У п'ятницю, 22 листопада, у швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування чвертьфіналів Ліги націй.
Матчі відбудуться 20 та 23 березня. Переможці вийдуть у Фінал чотирьох, який пройде у червні 2025 року.
Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги націй УЄФА
Нідерланди – Іспанія (чвертьфінал №1)
Хорватія – Франція (чвертьфінал №2)
Данія – Португалія (чвертьфінал №3)
Італія – Німеччина (чвертьфінал №4)
Півфінальні пари сформують:
Чвертьфінал №4 – Чвертьфінал №1
Чвертьфінал №3 – Чвертьфінал №2
Напередодні свого суперника у плейоф Ліги націй дізналась збірна України.