Україна – Чехія: подолати проблему спарених матчів та взяти три очки

У понеділок, 14 жовтня, збірна України з футболу проведе матч 4 туру Ліги націй, в якому номінально на своєму полі зіграє з командою Чехії. У попередньому турі підопічні Сергія Реброва здобули перемогу над лідером квартету – Грузії, тепер перспективи команди не здаються такими похмурими, як це було до гри з грузинською збірною.

У переможній грі з грузинами наша команда нарешті знайшла баланс між атакою та обороною. Гравці навчилися вступати у відбір відразу після втрати м'яча. А за рівнем командної взаємодії збірна України нагадувала своїх попередників зразка чемпіонату світу-2006, найкращу збірну в історії.

Турнірні розклади

Ліга націй – найважливіший елемент відбірного турніру до чемпіонату світу-2026. І це визнає сам Ребров, який на пресконференції напередодні гри зазначив:

"Я ніколи не говорив, що ми розглядаємо цей турнір виключно як підготовку. Через нього ми можемо потрапити на чемпіонат світу, тому кожна гра є важливою".

Дві поразки на старті суттєво ускладнили нашій команді завдання можливого потрапляння до плейоф відбірного турніру у разі невдачі у групі. Ба більше, з'явилася загроза вильоту у третю за значущістю Лігу C у самій Лізі націй. Нагадаємо, що українці перед третім туром мали 0 очок, у той час, як у грузинів – 6, а чехів та албанців – по 3.

Проте залишався і реальний шанс виграти груповий етап (і залишається він і зараз) – виграти всі чотири матчі, що залишилися. Наша команда вже виграла у Грузії, тепер потрібно здолати Чехію, Албанію і ту ж Грузію у матчі-відповіді. І тоді наша збірна матиме 12 очок.

12 очок може бути у підсумковій таблиці та у збірної Чехії, яка у п'ятницю у паралельному матчі здолала команду Албанії. І для того, щоб гарантовано випередити Чехію, команді Реброва сьогодні потрібно перемагати з різницею у 2 м'ячі та більше. Нагадаємо, у першій грі у Чехії українці програли з рахунком 2:3.

Втім, якщо спуститися з неба на землю і перестати мріяти, то варто зауважити, що зараз наша команда продовжує перебувати у статусі аутсайдера турнірної таблиці. У команд Грузії та Чехії по 6 очок, Албанії та України – по 3. За додатковими показниками (головний із них – ігри між собою), Грузія випереджає Чехію, а Албанія – Україну.

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Але, з іншого боку, моральний стан і в команди, і вболівальників, уже зовсім не те, що було ще якихось чотири дні тому.

Повернулися у старі добрі часи

Напередодні збірна України обіграла команду Грузії. Обіграла насамперед внаслідок того, що змушена була відмовитися від своїх принципів гри через велику кількість травмованих гравців. Тих принципів, які у команді створює тренерський штаб Сергія Реброва. Можна сказати, що команда повернулася до своїх базових налаштувань, тому завдяки чому збірна України досягала результатів у колишні роки, у свої успішні моменти. Це самовіддача (багато бігаємо), характер та надійний захист. Це всі ми побачили у грі з Грузією.

Головне, що зробила збірна у матчі з Грузією, це те, що команда віддала супернику м'яч. Грузини до цього були не готові. Навпаки, вони завжди раді віддати м'яч своєму супернику. Команда, яку зараз тренує Віллі Саньоль, рідко буває фаворитом у своїх матчах. На Євро-2024 вони завжди розпочинали матчі в ролі андердогу. І в матчах за вихід на чемпіонат Європи, де були суперники вищі за рівнем, класом, підбором гравців, грузини завжди віддавали м'яч супернику. А вигравали через три ключових фактори – надійного захисту, контратак, де феєрить Хвіча Кварацхелія, та дуже енергійний футбол.

У цьому матчі України вирішила здивувати Грузію, віддавши супернику м'яч. Здавалося, грузини просто не знали, що з цим робити. У нас же вийшли три дебютанти, які вигризали в кожному моменті, а їхні очі горіли. Вони зіграли за збірну так, як хочемо, щоб наші гравці завжди грали за збірну. Насамперед варто відзначити Калюжного, який вийшов з перших хвилин і Гуцуляка, хай формально він і не дебютант, має другий матч за збірну. У стартовому складі це точно перша поява. До дебютантів також відносяться Назаренко та Криськів. А Таловєров до матчу п'ятниці провів у збірній лічені ігрові хвилини, а тут вийшов у центрі захисту.

Про Калюжного окремо варто зазначити, що він здивував тим, що зіграв не гірше, ніж Степаненка останніх кількох років. Звичайно, не на рівні найкращої версії капітана Шахтаря, коли Тарасові було 25 років, але зіграв не гірше, ніж Степаненко в останні два-три сезони.

Нарешті, Мудрик побив усі рекорди з відборів та виграних єдиноборств. Михайло, який звик, в основному, включатись у гру десь п'ять разів за матч – когось обіграти та пробити, у п'ятницю весь матч пахав. Такого Мудрика ми давно не бачили.

Проблема двох спарених матчів

Що тепер чекати? Насамперед не варто забувати, що у збірної України вже багато років існує проблема спарених ігор, коли друга зустріч йде через два дні на третій. Це завжди було і ця проблема, на жаль, нікуди не подінеться. При цьому не можна сказати, що у команди обов'язково краще виходить перший матч. Ні, можливо, і навпаки. Але, практично завжди, один матч команда проводить набагато краще за другий.

УАФ

Що стосується цього конкретного випадку, то напевно Ребров замінить гравців там, де їх можна змінити. Скажімо, Конопля та Тимчик рівнозначні кандидатури на правому фланзі оборони. Якщо перший матч грав Конопля, то сьогодні, швидше за все, варто чекати на Тимчика. Те саме і на правому фланзі атаки. У матчі з Грузією там був Гуцуляк, а вже сьогодні, можливо, варто чекати на Зубкова. Це досить рівнозначні гравці. І заміну варто чекати не тому, що хтось із них сильніший, а виключно тому, що хтось свіжіший. Цілком можливо, що Ребров поміняє Довбика, який провів, відверто кажучи, не надто вдалий матч. Багато фахівців прямо говорять, що Артем провалив матч проти Грузії. Можливо, вийде і Яремчук у стартовому складі.

Крім того, Степаненка плавно підводили до другого матчу. І тут питання, чи гратиме не зовсім здоровий Степаненко, чи втомлений Калюжний? Кому з них довірить Ребров... Там, де можна буде поміняти когось, де без втрати якості Ребров на 100% випустить свіжіших гравців. Ну і, звичайно, немає альтернативи Судакову, Шапаренку, Мудрику. Вони однозначно гратимуть зі стартових хвилин, якщо, не дай Боже, нічого не станеться.

Тяжке поле в Познані та фартовий Вроцлав

Згідно з календарем Ліги націй у жовтні збірна України проводить два домашні матчі поспіль. І підопічні Сергія Реброва залучили для цих ігор два різні стадіони. Матч із Грузією пройшов у Познані, тоді як гра з Чехією відбудеться у Вроцлаві. При цьому, після першого матчу, багато хто нарікав на стан газону в Познані. Думку партнерів узагальнив Ілля Забарний, який спілкувався з пресою напередодні гри з Чехією:

"Поле дійсно було в жахливому стані, це не рівень збірних. Що стосується Вроцлава, то, можна сказати, це щасливий для нас стадіон. Але ми розуміємо, що буде важка гра, і що нам потрібна тільки перемога. Також я хочу подякувати вболівальникам, які прийшли на попередню гру".

При цьому Лех з Познані зараз займає 1-ше місце в Екстракласі, елітному дивізіоні чемпіонату Польщі. І вже наступного року команда може зіграти у єврокубках, приймаючи суперників на арені з поганою якістю газону.

Суперник – міцний середняк

Збірна Чехії є міцним середняком європейського футболу, завсідником чемпіонату Європи, але лише одного разу, 2006 року кваліфікувалася на чемпіонат світу. Тоді, у Німеччині, на відміну від українців, що вийшли до 1/4 фіналу, чехи зупинилися на стадії групового етапу.

Набагато успішнішими були виступи команди на Євро, де вона навіть доходила до фіналу. У вирішальному матчі Євро-96 збірна Чехії лише у додатковий час поступилася команді Німеччини, 1:2. Причому на той час існувало правило "золотого гола", і після удару Олівера Бірхоффа на 95-й хвилині матч було припинено. Правило "золотого гола" у плейоф у футболі проіснувало з 1993 до 2004 року.

Також команда досягала півфіналу Євро-2004. Але здебільшого обмежувалася виступами на груповій стадії чемпіонатів Європи. Також було й минулого літа, але на полях Німеччини. Чехи набрали лише одне очко, зігравши внічию з командою Грузії (1:1), але програли Португалії та Туреччині (з однаковим рахунком 1:2) і, набравши 1 очок і посівши останнє місце у групі, вибули з подальшої боротьби на турнірі.

Відстояли тренера

Щодо протистояння Україна – Чехія, то у першій очній грі у нинішній Лізі націй, у вересні, українці програли 2:3. Напевно, рахунок у тому матчі був не за грою. Про це говорив і Ребров, наголошуючи на тому, що команда завдала 20 ударів по воротах суперника. Це справді дуже крутий показник. І, так, можливо, збірна України заслужила на нічию.

То був специфічний матч для команди Чехії, бо на кону стояла доля головного тренера. Чехія, як і Україна, провалилася на Євро і Чехія, як і Україна, програла перший матч Ліги Націй. Тільки якщо Україна програла Албанії з рахунком 1:2, Чехія програла Грузії – 1:4. Відповідно матч проти України був моментом істини для тренера.

І було цікаво подивитися, як команда відреагує на всебічну критику у ЗМІ та, головне, чи зіграє за свого тренера. І чехи зіграли за Івана Гашека. Багато було ігрових нюансів, але, головне, футболісти виклалися повністю за себе та за свого тренера. І реально відстояли роботу для наставника. Нарешті, варто сказати, що минулої п'ятниці команда Чехії обіграла збірну Албанії (2:0) і, здається, таки прийшла до тями після цього фіаско від Грузії, коли повисла на волосині доля тренера.

Зараз перед збірною Чехії знову постає питання тактики. Чи захоче команда України зіграти у свій футбол, у який вона намагалася грати при Реброві, чи знову, як із грузинами, спробує зіграти від суперника. Мовляв, ми чекатимемо, поки ви помиляєтесь.

Основний козир збірної Чехії – дуже міцна команда. Гравців середнього класу в ній, мабуть, більше, ніж у грузинів. Бо якщо у "хрестоносців" відкинути Кварацхелію та Мамардашвілі, то вийде вкрай посередній підбір виконавців, а в захисті взагалі біда. У Чехії все-таки середній рівень футболістів буде вищим і з ними, напевно, доведеться попітніти ще більше, ніж з грузинами. Тому просто віддати м'яч чехам і чекати, доки вони помиляться, напевно, цього буде мало для перемоги. Треба щось показуватиме ще. А чи зможе Мудрик знову організувати гол на рівному місці – також питання. При всьому тому, що збірна Україна непогано грала проти грузинів, вона створила лише два моменти.

Фаворит у букмекерів з мінімальною перевагою

На котируваннях букмекерських контор збірна України є фаворитом, але з мінімальною перевагою. Шанси команд практично рівні. Так, українські експерти ставлять на перемогу збірної України із розрахунку 2,71 до 1, тоді як на перемогу Чехії – 2,78, а на нічию – 3,25 до 1.

Щодо світових контор, то середня ставка на перемогу українців становить 2,66, тоді як на команду Чехії – 2,71, а на нічию – 3,22.

Де дивитись?

Матч Україна – Чехія можна буде подивитися в ефірі Т2 на телеканалі "MEGOGO Спорт" та місцевих телеканалах "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Полтава", "Суспільне Житомир" тощо), кабельних мережах та IPTV (крім ОТТ).

В Інтернеті матч буде доступний ексклюзивно на MEGOGO: на каналі "MEGOGO Футбол Перший", у розділі "Спорт" та на спеціальному поп-ап каналі у розділі "Телебачення" у день події за підписками "Максимальна" та "Спорт".

Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Відповідальний редактор – Станіслав Лисак