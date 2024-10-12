Збірна України – збірна Чехії: де дивитися матч Ліги націй
У понеділок, 14 жовтня, збірна України з футболу зустрінеться в матчі з Чехією в 4 турі Ліги націй УЄФА дивізіону B.
Поєдинок відбудеться на Міському стадіоні у польському місті Вроцлав. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Транслюватиме поєдинок медіасервіс MEGOGO, телеканал MEGOGO Спорт та Суспільне Мовлення на своїх місцевих телеканалах. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна". Окрім цього наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.
Після екватору змагань підопічні Сергія Реброва розташувалися на останньому рядку в турнірній таблиці групи. Грузія та Чехія мають по 6 балів, в України та Албанії по 3 залікові пункти.
Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET мінімальним фаворитом протистояння є Україна. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:
- Перемога України – 2,69;
- Нічия – 3,35;
- Перемога Чехії – 2,73.
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