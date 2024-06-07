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Збірна України зіграє з Польщею в товариському матчі напередодні Євро-2024

Станіслав Лисак — 7 червня, 09:24
Збірна України зіграє з Польщею в товариському матчі напередодні Євро-2024

Сьогодні, 7 червня, збірна України проведе товариський матч із Польщею в межах підготовки до чемпіонату Європи-2024.

Зустріч відбудеться на "Національному стадіоні" у Варшаві. Початок — о 21:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри. Трансляція поєдинку буде доступна в етері місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів, а також на медіасервісі MEGOGO.

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У першому контрольному матчі підопічні Сергія Реброва зіграли внічию з Німеччиною.

Розклад матчів збірної України напередодні Євро-2024

  • 3 червня, Німеччина — Україна (0:0)
  • 7 червня. 21:45 Польща — Україна
  • 11 червня, 19:00. Молдова — Україна

На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. У межах фінального етапу підготовки до турніру національна команда проведе товариські матчі проти Німеччини (3 червня), Польщі (7 червня) та Молдови (11 червня).

Нагадаємо, збірна України пробилася на Євро-2024 через плей-оф. Спершу "жовто-сині" видали суперкамбек проти Боснії і Герцеговини, а потім здобули вольову перемогу над Ісландією.

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