Збірна України провела тренування перед матчем з Польщею

Збірна України з футболу провела тренування на полі Національного стадіону у Варшаві.

Про це повідомляє УАФ.

У тренуванні взяли участь усі 26 гравців. Після пробіжки гравці виконали комплекс підготовчих вправ перед основною частиною тренування. Після цього відбулися ігрові серії.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров обіцяв ротацію складу в порівнянні з матчем проти Німеччини, тому тестував різні поєднання футболістів у ланках.

Поєдинок з Польщею відбудеться у п'ятницю, 7 червня. Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.

Раніше Ребров оцінив рівень гри збірної Польщі.