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Збірна України провела тренування перед матчем з Польщею

Олександр Булава — 6 червня, 23:35
Збірна України провела тренування перед матчем з Польщею

Збірна України з футболу провела тренування на полі Національного стадіону у Варшаві.

Про це повідомляє УАФ.

У тренуванні взяли участь усі 26 гравців. Після пробіжки гравці виконали комплекс підготовчих вправ перед основною частиною тренування. Після цього відбулися ігрові серії.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров обіцяв ротацію складу в порівнянні з матчем проти Німеччини, тому тестував різні поєднання футболістів у ланках.

Поєдинок з Польщею відбудеться у п'ятницю, 7 червня. Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.

Раніше Ребров оцінив рівень гри збірної Польщі.

Збірна України з футболу

Збірна України з футболу

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