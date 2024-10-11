Молодіжна збірна України зіграє з Англією у відборі на Євро-2025

Сьогодні, 11 жовтня, відбудеться матч 9 туру відбору на молодіжний чемпіонат Європи-2025 між збірними України та Англії.

Гра пройде на на Vitality Stadium у Борнмуті. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Пряму трансляцію можна буде переглянути на YouTube-каналі Української асоціації футболу.

Нагадаємо, Україна виграла всі 8 попередніх матчів у кваліфікації та вже гарантувала собі путівку на континентальну першість.

Але Англія все ще може випередити "жовто-синіх" у боротьбі за перше місце – для цього британцям потрібно обов’язково перемагати Україну, як і Азербайджан у наступному турі, та сподіватися, що українці не візьмуть більше одного очка в заключному поєдинку проти Сербії.