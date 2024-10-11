Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Молодіжна збірна України зіграє з Англією у відборі на Євро-2025

Ігор Чернявський — 11 жовтня, 08:55
Молодіжна збірна України зіграє з Англією у відборі на Євро-2025
УАФ

Сьогодні, 11 жовтня, відбудеться матч 9 туру відбору на молодіжний чемпіонат Європи-2025 між збірними України та Англії.

Гра пройде на на Vitality Stadium у Борнмуті. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Пряму трансляцію можна буде переглянути на YouTube-каналі Української асоціації футболу.

Нагадаємо, Україна виграла всі 8 попередніх матчів у кваліфікації та вже гарантувала собі путівку на континентальну першість.

Але Англія все ще може випередити "жовто-синіх" у боротьбі за перше місце – для цього британцям потрібно обов’язково перемагати Україну, як і Азербайджан у наступному турі, та сподіватися, що українці не візьмуть більше одного очка в заключному поєдинку проти Сербії.

Збірна України U-21 Євро-2025 U-21 Збірна Англії U-21

Збірна України U-21

Грали у півфіналі Євро й на Олімпіаді: футболісти "молодіжки" Ротаня чекають на виклик у національну збірну
Шевченко: У Реброва є повний карт-бланш на втілення ідей та експериментів
Брагару поділився емоціями від перемоги над Північною Ірландією у відборі на Євро-2025
Молодіжна збірна України перемогла Північну Ірландію та кваліфікувалася на Євро-2025
Північна Ірландія U-21 — Україна U-21: онлайн-трансляція

Останні новини