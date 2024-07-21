Україна U-19 забила перший гол на Євро-2024

Збірна України U-19 забила перший гол на чемпіонаті Європи-2024 з футболу.

На 8 хвилині матчу останнього 3 туру групового етапу проти Італії відзначився 18-річний футболіст Металіста Геннадій Синчук. Він скористався помилкою суперника та прекрасним ударом переправив м'яч у ворота.

Нагадаємо, наш сайт веде текстову трансляцію поєдинку.

У стартовому турі турніру українці розділили очки з Північною Ірландією (0:0), а у другому розписали мирову з Норвегією (0:0). Італійці вже достроково вийшли у плейоф обігравши Норвегію (2:1) та Північну Ірландію (3:0).

Додамо, що команди, які посядуть перше та друге місця в групі, вийдуть у півфінал чемпіонату Європи. Третє місце припинить боротьбу на турнірі, але, на відміну від четвертого, зможе поборотися за путівку на чемпіонат світу U-20, який відбудеться у 2025 році.

Для виходу у наступний раунд "синьо-жовтих" може влаштувати нічия, якщо матч між Норвегією та Північною Ірландією також завершиться миром.