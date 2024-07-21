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Збірна України U-19 оголосила склад на вирішальний матч Євро-2024 проти Італії

Владислав Уткін — 21 липня, 19:54
Збірна України U-19 оголосила склад на вирішальний матч Євро-2024 проти Італії

Юнацька збірна України визначилась зі стартовим складом на матч проти Італії в межах останнього туру групи A Євро-2024.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Склад збірної України U-19

Зустріч відбудеться на стадіоні "Інвер Парк" у місті Ларн (Північна Ірландія) та розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, у двох перших матчах турніру команда Дмитра Михайленка зіграла внічию. Спочатку 0:0 із господарем змагань, Північною Ірландією, а згодом із таким же рахунком завершився поєдинок проти Норвегії.

Після двох турів "синьо-жовті", маючи в активі два залікові пункти, посідають одноосібне друге місце. Проте ризикують не вийти в плейоф, якщо не зможуть перемогти Італію.

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