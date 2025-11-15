Збірна України U-19 пробилась у другий етап відбору до Євро-2026

Юніорська збірна України перемогла Чорногорію та пробилась у наступний етап відбору до чемпіонату Європи 2026 року.

Матч другого туру групового етапу завершився із рахунком 3:0 на користь "жовто-синіх".

Результат українці зробили ще у першому таймі – черговим м'ячем за збірну відзначився Редушко, а подвоїв перевагу Богдан Попов з Емполі. Третій гол команди на свій рахунок записав Олександр Каменський.

Чемпіонат Європи U-19 – перший етап кваліфікації

5 група, 2 тур

15 листопада

Україна – Чорногорія 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 – Редушко, 13, 2:0 – Попов, 27, 3:0 – Каменський, 36

За підсумками двох турів збірна України посідає перше місце в групі, набравши шість очок, що гарантує прохід у наступний етап.

За підсумками відбіркового етапу дві найкращі команди з кожної групи, а також найкраща збірна серед третіх місць вийдуть до еліт-раунду кваліфікації.

Він пройде навесні 2026 року й у семи групах визначить сім збірних, що складуть компанію Уельсу у фінальній частині Євро-2026 (U-19).

У першому поєдинку групового етапу збірна України впевнено перемогла Албанію.