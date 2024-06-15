Збірна України провела два тренування перед стартом Євро-2024

У п'ятницю, 14 червня, збірна України провела два повноцінні тренування на полі клубу Веєн із Вісбадена перед початком чемпіонату Європи-2024.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Вранці гравці національної команди працювали в силових станціях, після чого, виконуючи тактичні завдання. Також "синьо-жовті" працювали у групах над діями в обороні та в атаці.

Вечірня частина заняття була присвячена відпрацюванню володіння м’ячем, передачам та виконанню тактичних завдань тренерського штабу.

Завершили тренування ударами по воротах та стретчингом для відновлення м’язів.

Нагадаємо, збірна України провела три товариські матчі перед стартом Євро-2024. У першому спарингу українці зіграли внічию з Німеччиною, в другому поступилися Польщі, а в третьому розгромно перемогли Молдову.

На груповому етапі чемпіонату Європи Україна зіграє проти Бельгії (26 червня), Словаччини (21 червня) та Румунії (17 червня).