Рейтинг ФІФА: Збірна України опустилась на 2 позиції

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оновила світовий рейтинг національних команд.

Рейтинг збірних був опублікований на офіційному сайті організації.

Збірна України втратила дві позиції та посідає 24 місце (1565,37 бала). Команду обійшли збірні Південної Кореї та Австралії.

У топ-10 чотири команди змінили своє положення. Бразилія стала 4-ю, обійшовши Англію. Хорватія піднялась на 9 місце, залишивши за собою Італію.

Лідером рейтингу залишається чинний чемпіон світу Аргентина.

Зазначимо, що з моменту останнього оновлення рейтингу Україна провела чотири поєдинки, в яких лише один раз здобула перемогу — у товариській грі проти Молдови (4:0).