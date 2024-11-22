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Це буде непросто: Ребров – про протистояння з Бельгією у плейоф Ліги націй

Олександр Булава — 22 листопада 2024, 17:12
Це буде непросто: Ребров – про протистояння з Бельгією у плейоф Ліги націй
Сергій Ребров
УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відреагував на результати жеребкування плейоф за місце в дивізіоні А Ліги націй, де його команда зіграє проти Бельгії.

Цитує тренера УАФ.

"Жереб – це завжди виклик, особливо коли йдеться про команди такого рівня, як збірна Бельгії. Ми добре знаємо цю команду, адже вже зустрічалися з нею на Євро-2024, тож маємо уявлення про її стиль гри та сильні сторони.

Безумовно, це буде непросте протистояння. У плейоф Ліги націй за право виходу до дивізіону А немає слабких суперників. І Сербія, і Бельгія, й Угорщина, і Шотландія – це команди елітної групи. Тому сприймаємо кожен матч із такими суперниками як можливість перевірити себе і зробити крок уперед", – розповів Ребров.

Нагадаємо, Україна проведе номінально домашній матч проти Бельгії 20 березня, а гра-відповідь відбудеться 23 березня.

Раніше "синьо-жовті" в останньому турі Ліги націй перемогли Албанію (2:1) та посіли 2 місце у групі. Це дозволило команді поборотися за вихід в Дивізіон А.

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