Це буде непросто: Ребров – про протистояння з Бельгією у плейоф Ліги націй
Головний тренер збірної України Сергій Ребров відреагував на результати жеребкування плейоф за місце в дивізіоні А Ліги націй, де його команда зіграє проти Бельгії.
Цитує тренера УАФ.
"Жереб – це завжди виклик, особливо коли йдеться про команди такого рівня, як збірна Бельгії. Ми добре знаємо цю команду, адже вже зустрічалися з нею на Євро-2024, тож маємо уявлення про її стиль гри та сильні сторони.
Безумовно, це буде непросте протистояння. У плейоф Ліги націй за право виходу до дивізіону А немає слабких суперників. І Сербія, і Бельгія, й Угорщина, і Шотландія – це команди елітної групи. Тому сприймаємо кожен матч із такими суперниками як можливість перевірити себе і зробити крок уперед", – розповів Ребров.
Нагадаємо, Україна проведе номінально домашній матч проти Бельгії 20 березня, а гра-відповідь відбудеться 23 березня.
Раніше "синьо-жовті" в останньому турі Ліги націй перемогли Албанію (2:1) та посіли 2 місце у групі. Це дозволило команді поборотися за вихід в Дивізіон А.