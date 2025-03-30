Сила – в єдності: збірна України налаштовується на битву проти Чехії в Лізі націй

Національна жіноча збірна України з футболу на тренувальному зборі в Польщі продовжує підготовку до поєдинків проти команди Чехії в Лізі націй УЄФА.

В інстаграмі з’явилося відео з тренування. На початку заняття гравчині "по-футбольному" привітали березневих іменинників – Єлизаету Молодюк з Металіста-1925, Ірину Подольську з Ворскли та двох працівників тренерського штабу.

"Наша сила – в нашій єдності", – такий мотивуючий текст опубліковано в дописі.

Нагадаємо, що поєдинок Україна – Чехія, відбудеться 4 квітня в польському місті Польковиці. Початок гри – о 19:00 за київським часом.

Виїзний для "синьо-жовтих" матч пройде 8 квітня в чеському містечку Усті-над-Лабем. Початок – о 18:30 за Києвом.

Після двох стартових турів обидві команди мають по шість очок. У першому матчі команда Володимира П’ятенка переграла Албанію (2:1), а потім з аналогічним рахунком здолала Хорватію. Цих суперниць переграли й чешки.

Раніше стала відомою заявка української збірної на матчі проти Чехії.