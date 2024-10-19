Жіноча збірна України втратила основну воротарку перед матчами в плейоф відбору на Євро-2025

Жіноча збірна України довикликала футболістку Марселя Катерину Боклач на матчі плейоф відбору Євро-2025 проти збірної Туреччини.

Про це повідомляє УАФ.

У заявці команди 20-річна Болкач замінить основну голкіперку "синьо-жовтих" Дар'ю Келюшик із Колоса, яка вибула зі складу національної команди через ушкодження і грала в шести останніх матчах збірної у відборі на Євро-2025.

Нагадаємо, за підсумком відбору збірна України посіла друге місце в групі В та вийшла у плейоф, де зіграє з командою Туреччини.

Перший матч українки проведуть 25 жовтня у Стамбулі на арені Есенлер. Другий – 29 жовтня в Кишиневі на стадіоні Зімбру. Обидві зустрічі розпочнуться – о 18:00 за київським часом.

Фінал чемпіонату Єврпои проходитиме з 2-го до 27 липня 2025 року у Швейцарії.