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Збірна Швейцарії визначилась зі складом на Євро-2024

Олександр Булава — 7 червня, 20:40
Збірна Швейцарії визначилась зі складом на Євро-2024

Збірна Швейцарії з футболу оголосила остаточну заявку гравців на чемпіонат Європи-2024.

Про це повідомляє пресслужба швейцарської федерації.

Склад збірної Швейцарії на Євро-2024

Воротарі: Грегор Кобель (Борусія Дортмунд), Ян Зоммер (Інтер), Івон Мвого (Лор'ян)

Захисники: Мануель Аканджі (Манчестер Сіті), Ніко Ельведі (Боруссія Менхенгладбах), Рікардо Родрігес (Торіно), Фабіан Шер (Ньюкасл), Леонідас Стергіу (Штутгарт), Сільвен Відмер (Майнц), Седрік Цезігер (Вольфсбург).

Півзахисники: Мішель Ебішер (Болонья), Зекі Амдуні (Бернлі), Квадво Дуа (Лудогорець), Ремо Фройлер (Болонья), Фабіан Рідер (Ренн), Шердан Шакірі (Чикаго), Вінсент Сьєрро (Тулуза), Денис Закарія (Монако), Граніт Джака (Баєр), Стівен Цубер (АЕК), Ардон Яшарі (Люцерн);

Нападники: Бріл Емболо (Монако), Дан Ндой (Болонья), Ноа Окафор (Мілан), Рубен Варгас (Аугсбург), Ренато Штеффен (Лугано).

Команда зіграє у групі з Німеччиною, Шотландією та Угорщиною.

Раніше ми повідомляли, що УЄФА дозволила розширити заявки команд із 23 до 26 гравців.

Нагадаємо, Євро відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Уже відомі усі учасники турніру і навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.

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