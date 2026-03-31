Збірна Гани звільнила головного тренера перед ЧС-2026

Софія Кулай — 31 березня 2026, 10:55
Отто Аддо

Збірна Гани з футболу звільнила Отто Аддо з посади головного тренера.

Про це повідомляє сайт Ганської футбольної асоціації.

Товариські матчі проти Австрії та Німеччини стали останніми для 50-річного фахівця на чолі африканської національної команди. В обидвох цих іграх Гана зазнала поразок – 5:1 та 2:1 відповідно.

Наразі невідомо, хто буде новим головним тренером.

Нагадаємо, що Аддо ще із вересня 2021-го поєднував себе зі збірною Гани. Спершу він був асистентом наставника, а у лютому 2022-го вперше очолив команду. Провів 12 поєдинків та покинув посаду.

У середині березня 2024-го вдруге очолив африканську збірну. Відтоді колектив провів під керівництвом Отто 22 гри.

Аддо вивів Гану на Мундіаль, де збірна гарантовано проведе три поєдинки групового раунду проти: Панами (18 червня), Англії (23 червня) та Хорватії (28 червня).

Відзначимо, що у рамках підготовки до ЧС-2026 Гана проведе ще два товариські матчі проти Мексики (22 травня) та Уельсу (2 червня).

Збірна Гани з футболу Отто Аддо

