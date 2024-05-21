Збірна Португалії оголосила заявку на Євро-2024

Збірна Португалії з футболу оголосила список гравців на чемпіонат Європи-2024.

Перелік 26 гравців був опублікований на офіційному сайті національної федерації.

Склад збірної Португалії на Євро-2024

Воротарі: Діогу Кошта (Порту), Жозе Са (Вулвергемптон, Англія), Руй Патрісіу (Рома, Італія)

Захисники: Антоніу Сілва (Бенфіка), Нуну Мендеш, Даніло Перейра (обоє — ПСЖ, Франція), Діогу Далот (Манчестер Юнайтед, Англія), Гонсалу Інасіу (Спортінг), Жоау Канселу (Барселона, Іспанія), Нельсон Семеду (Вулвергемптон, Англія), Пепе (Порту), Рубен Діаш (Манчестер Сіті, Англія)

Півзахисники: Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, Англія), Жоау Невеш (Бенфіка), Жоау Пальїнья (Фулгем, Англія), Отавіу Монтейру (Аль-Наср, Саудівська Аравія), Рубен Невеш (Аль-Хіляль, Саудівська Аравія), Вітінья (ПСЖ, Франція)

Нападники: Бернарду Сілва (Манчестер Сіті, Англія), Кріштіану Роналду (Аль-Наср, Саудівська Аравія), Діогу Жота (Ліверпуль, Англія), Франсішку Консейсау (Порту), Гонсалу Рамош (ПСЖ, Франція), Жоау Фелікс (Барселона, Іспанія), Педру Нету (Вулвергемптон, Англія), Рафаел Леау (Мілан, Італія)

Зазначимо, що для 39-річного Роналду цей чемпіонат Європи стане шостим у кар'єрі.

На Євро-2024 збірна Португалії зіграє в групі F. Перший матч команда Роберто Мартінеса проведе зі збірною Чехії 18 червня. Далі на неї чекають поєдинки з Туреччиною і Грузією.

Нагадаємо, УЄФА дозволила розширити заявки команд із 23 до 26 гравців.