Польща оголосила попередній склад збірної на Євро-2024

Збірна Польщі з футболу оголосила попередній склад гравців на чемпіонат Європи-2024.

Про це повідомляє Польський футбольний союз.

Зазначимо, що до заявки увійшли 29 гравців, тому невдовзі троє з них покинуть розташування національної команди.

Варто додати, що у межах підготовки до континентальної першості збірна України проведе товариський матч проти поляків. Він відбудеться 7 червня.

Склад збірної Польщі на Євро-2024

Воротарі: Лукаш Скорупський (Болонья), Войцех Щенсний (Ювентус), Марцин Булка (Ніцца), Олівер Зих (Пуща)

Захисники: Ян Беднарек (Саутгемптон), Бартош Берешинський (Емполі), Павел Бохневич (Геренвен), Павел Давидович (Верона), Якуб Ківіор (Арсенал), Бартош Саламон (Лех), Тимотеуш Пухач (Кайзерслаутерн), Себастьян Валукевич (Емполі)

Півзахисники: Пшемислав Франковський (Ланс), Якуб Модер (Брайтон), Якуб Пйотровський (Лудогорець), Бартош Сліш (Атланта Юнайтед), Даміан Шиманський (АЕК), Себастьян Шиманський (Фенербахче), Нікола Залевський (Рома), Пйотр Зелінський (Наполі), Каміль Гросіцкий (Погонь), Тарас Романчук (Ягеллонія), Каспер Урбанський (Болонья), Міхал Скураш (Брюгге)

Нападники: Роберт Левандовський (Барселона), Кароль Свідерський (Верона), Аркадіуш Мілік (Ювентус), Кшиштоф Пйонтек (Істанбул), Адам Букса (Антальяспор)

Нагадаємо, континентальна першість відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Уже відомі усі учасники турніру і навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.

Раніше ми повідомляли, що УЄФА дозволила розширити заявки команд із 23 до 26 гравців.