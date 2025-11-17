Автор унікального досягнення. Помер ексворотар збірної Норвегії

У віці 86 років пішов із життя колишній воротар збірної Норвегії К'єлл Касперсен. Він числиться померлим у реєстрі населення з суботи, 15 листопада.

Про це повідомляє VG.

Більшу частину своєї кар'єри провів у клубі Скейд, у 1966 році став чемпіоном Норвегії. У 1964 року його визнали найкращим футболістом року в Норвегії.

За свою кар'єру Касперсен провів 34 матчі за збірну Норвегії. В 1965 році відзначився забитим голом з пенальті в товариському матчі проти Тайланду. Це робить його єдиним воротарем у історії збірної Норвегії, який відзначався забитим голом за національну команду.

У 1969 – 1973 роках Касперсен був одружений зі шведською співачкою Барбро Маргретою Свенссон. Їхня донька Крістін Касперсен є відомою шведською телеведучою.

Напередодні Норвегія вийшла на ЧС-2026, розгромивши Італію з рахунком 4:1.