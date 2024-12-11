Збірна Катару звільнила тренера – новим наставником став ексфорвард збірної Іспанії

Федерація футболу Катару оголосила про відставку іспанського фахівця Маркеса "Тінтіна" Лопеса з посади головного тренера національної збірної.

Про це повідомила пресслужба QFA.

62-річний тренер очолив команду рік тому і виграв Кубок Азії. Катар невдало стартував у відборі на ЧС-2026. "Останньою краплею" стала поразка від ОАЕ з рахунком 0:5. Команда тепер посідає четверте місце, маючи за 6 турів лише 7 очок і відстає від другого місця на 6 балів за 4 тури до фінішу.

Новим тренером став Луїс Гарсія, який входив до штабу Лопеса. 43-річний Гарсія також очолював Еспаньйол та скромний Інтернасіональ (Мадрид).

لويس جارسيا مدرباً لمنتخبنا الوطني 🇶🇦 pic.twitter.com/OMmxIsKuZc — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) December 11, 2024

В якості гравця він грав за дубль Реала, Мурсію, Мальорку, Еспаньйол, Сарагосу та Ейпен (Бельгія). За збірну Іспанії відіграв 7 матчів, але голів не забивав.