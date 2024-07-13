Ганьба та й годі: чому ця збірна Бразилії — найгірша в сучасній історії

Збірна Бразилії, фаворит турніру та один із головних претендентів на титул, сенсаційно вилетіла з Кубка Америки 2024 на стадії чвертьфіналу. “Селесао” програли збірній Уругваю в серії пенальті (2:4) після нульової нічиєї в основний час.

Бразилія розчарувала вболівальників своєю слабкою грою в атаці. Команді бракувало креативності та проникаючих передач у завершальній третині поля. Атаки часто були безплідними й не створювали небезпечних моментів. Нападники Ендрік, Родріго та Рафінья не змогли реалізувати кілька ключових шансів, а Вінісіус Жуніор в цілому відіграв не поганий турнір, проте через перебір жовтих карток пропустив важливу гру.

Захист Бразилії також не витримав перевірки. Оборона не раз допускала грубі помилки, що дозволяло Уругваю створювати гольові моменти. Тренер також у місцевих ЗМІ зазнав критики за свій оборонний підхід, який був занадто обережним і передбачуваним. Команда не змогла впоратися з тиском ролі фаворита і розпалася під вагою очікувань.

Окремо розчарували деякі гравці. Аліссон не відбив жодного пенальті в серії, ставши слабкою ланкою у вирішальний момент. Молоде покоління також не вражає своєю грою, бо, ймовірно, не має того таланту, як покоління Неймара.

Аліссон та Бруно Гімараес Getty Images

Цей невтішний результат, безсумнівно, призведе до закликів до змін у збірній Бразилії. Позиція тренера під пильним наглядом, і деяким гравцям може загрожувати виключення з команди. Бразилія повинна провести глибокий аналіз причин невдачі та внести необхідні корективи, щоб повернути свою колишню славу.

Важливо відзначити, що вперше з 2008 року Бразилія не змогла вийти у півфінал Кубка Америки. Крім того, це перший випадок, коли Бразилія вибуває з Кубка Америки в серії пенальті. Поразка викликала широку критику в бразильських ЗМІ та серед уболівальників.

Вибування Бразилії з Кубка Америки 2024 стало серйозною невдачею для команди та шоком для футбольного світу. Буде цікаво побачити, як команда відреагує в найближчі місяці та роки.

Які шляхи розв'язання проблеми? “Селесао” варто змінити підхід до матчів та виходити не лише гордовито у рідних кольорах, а слід також боротися за свою країну, вигризаючи кожен клаптик поля. Але ми цього не бачили.

Той таки Вінісіус Жуніор ще не готовий стати повноцінним лідером, який поведе збірну до трофеїв. Егоїстична гра, нерви та постійне бажання поставити себе на перший план роблять свою справу.

Вінісіус Жуніор (з м'ячем) Getty Images

Щодо зіграності, то це проблема усієї команди. Немає порозуміння між футболістами, тренер існує наче лише для годиться, а гравці існують у своєму всесвіті, зі своїми думками та рішеннями, які, більшою мірою, гублять усе, що будується.

Задля подолання цієї кризи слід пошукати тренера на кшталт Скалоні, який би зі своїм досвідом, довго та нудно вибудовував свій стиль, створював атмосферу серед гравців та змусив би це покоління “вмирати” одне за одного, а не лише спілкуватися з арбітром.

Переполох у лавах бразильської федерації, яка активно шукає нового тренера та “забиває” на нинішні цілі команди, точно не йде на користь. На відмові Карло Анчелотті не закінчується світ.

Поверніть дисципліну, повагу, талант та зірок на поле, які б знали, що їм робити, і вуаля — Бразилія знову стане тою, якою вона була. Слід звикати грати вже без Неймара та будувати щось навколо Вінісіуса та Ендріка, бо це — гравці на 10+ років точно.