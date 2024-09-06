Ді Марія попрощався зі збірною Аргентини

Анхель ді Марія відвідав домашній матч збірної Аргентини проти Чилі (3:0), щоб попрощатися з національною командою.

Слова футболіста цитує інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).

"Тепер я буду одним із уболівальників, які підтримують команду збоку. Я їздитиму на всі Кубки Америки та чемпіонати світу. Ми обов'язково продовжимо так само, тому що ця команда дуже сильна", — сказав Ді Марія на церемонії.

36-річний футболіст завершив міжнародну кар'єру у липні, одразу після закінчення тріумфального для "альбіселесте" Кубка Америки.

У складі національної збірної хавбек забив 31 гол за 145 матчів. Він був одним із лідерів на ЧС-2022, на якому Аргентина стала переможцем.

На клубному рівні Анхель грав за Росаріо Сентраль, Бенфіку, Реал, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Ювентус, а влітку 2023 він повернувся до Бенфіки.