У стані суперника: Аргентина оголосила склад на підготовчий збір до Олімпіади-2024

Збірна Аргентини оголосила склад викликаних гравців на підготовчий збір до Олімпійських ігор-2024.

Про це повідомляється на сторінці збірної у твіттері.

Зазначається, що до команди не потрапив гравець лондонського Челсі Енцо Фернандес. Після Копа Америка-2024 він повернеться до складу англійського клубу.

#Sub23 Javier Mascherano comenzará esta tarde con la preparación del plantel para los #JJOO @Paris2024 y un doble partido con la Selección de Paraguay.



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Aquí, los veintitrés citados 👇 pic.twitter.com/W6okcXT60L — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 3, 2024

Нагадаємо, на груповому етапі олімпійського футбольного турніру Аргентина протистоятиме Україні. Також у групі є Ірак та Марокко.

Футбольний турнір ОІ-2024 відбуватиметься з 24 липня по 10 серпня. Окрім міста-господаря Парижа, матчі також гратимуть у Бордо, Десін-Шарп'є, Марселі, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні. У стадію плей-оф з кожної групи вийдуть по дві команди.