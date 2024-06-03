Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

У стані суперника: Аргентина оголосила склад на підготовчий збір до Олімпіади-2024

Микола Дендак — 3 червня, 22:35
У стані суперника: Аргентина оголосила склад на підготовчий збір до Олімпіади-2024

Збірна Аргентини оголосила склад викликаних гравців на підготовчий збір до Олімпійських ігор-2024.

Про це повідомляється на сторінці збірної у твіттері.

Зазначається, що до команди не потрапив гравець лондонського Челсі Енцо Фернандес. Після Копа Америка-2024 він повернеться до складу англійського клубу.

Нагадаємо, на груповому етапі олімпійського футбольного турніру Аргентина протистоятиме Україні. Також у групі є Ірак та Марокко.

Футбольний турнір ОІ-2024 відбуватиметься з 24 липня по 10 серпня. Окрім міста-господаря Парижа, матчі також гратимуть у Бордо, Десін-Шарп'є, Марселі, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні. У стадію плей-оф з кожної групи вийдуть по дві команди.

Збірна Аргентини з футболу Олімпіада-2024 Олімпійська збірна України з футболу

Збірна Аргентини з футболу

Півзахисник Челсі більше не зіграє цього сезону через необхідність операції
Фантастичний камбек імені Мбаппе та драма в овертаймі: рік тому Аргентина перемогла Францію у фіналі чемпіонату світу
Мессі - 8-разовий володар Золотого м'яча
Мартінес - найкращий голкіпер 2023 року
Маленький фанат Мессі пробіг через усе поле, пошивши в дурні працівників стадіону - ВІДЕО

Останні новини