У стані суперника: Аргентина оголосила склад на підготовчий збір до Олімпіади-2024
Збірна Аргентини оголосила склад викликаних гравців на підготовчий збір до Олімпійських ігор-2024.
Про це повідомляється на сторінці збірної у твіттері.
Зазначається, що до команди не потрапив гравець лондонського Челсі Енцо Фернандес. Після Копа Америка-2024 він повернеться до складу англійського клубу.
Нагадаємо, на груповому етапі олімпійського футбольного турніру Аргентина протистоятиме Україні. Також у групі є Ірак та Марокко.
Футбольний турнір ОІ-2024 відбуватиметься з 24 липня по 10 серпня. Окрім міста-господаря Парижа, матчі також гратимуть у Бордо, Десін-Шарп'є, Марселі, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні. У стадію плей-оф з кожної групи вийдуть по дві команди.