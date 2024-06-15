Збірна Аргентина з дублем Мессі розгромила Гватемалу

Збірна Аргентини перед стартом Копа Америки-2024 обіграла національну команду Гватемали в товариському матчі.

Поєдинок, який відбувся у США, завершився з рахунком 4:1. По два м'ячі у складі аргентинців на свій рахунок записали лідери команди — Ліонель Мессі та Лаутаро Мартінес.

Товариський матч

15 червня

Гватемала — Аргентина 1:4 (1:2)

Голи: 1:0 - 4 Мартінес (автогол), 1:1 - 12 Мессі, 1:2 - 39 Мартінес (пен), 1:3 - 66 Мартінес, 1:4 - 77 Мессі

48-й розіграш Кубку Америки відбудеться у США з 20 червня до 14 липня 2024 року. У турнірі візьмуть участь десять збірних з Південної Америки (КОНМЕБОЛ) та шість команд Північної Америки (КОНКАКАФ).

Аргентина потрапила у групу А, де зіграє з командами Перу, Чилі та Канади.