Албанія – Україна: пряма трансляція матчу Ліги націй – LIVE

У вівторок, 19 листопада, збірна України з футболу зустрінеться з Албанією в останньому 6 турі Ліги націй УЄФА дивізіону В.

Поєдинок відбудеться на Air Albania Stadium у Тирані, Албанія. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

Гру транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Нагадаємо, у вересневих матчах українці поступилися Албанії (1:2) та Чехії (2:3). У 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, згодом команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією.

А напередодні українці не зуміли втримати перемогу над грузинами. Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку в турнірній таблиці. В матчі з албанцями "синьо-жовтим" необхідна лише перемога.

Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET, фаворитом протистояння є Україна. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога Албанії – 3,05;

Нічия – 3,30;

Перемога України – 2,45.

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