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Україна – Угорщина: букмекери визначили фаворита у матчі четвертго туру Ліги націй

Денис Іваненко — 4 жовтня 2026, 10:01
Україна – Угорщина: букмекери визначили фаворита у матчі четвертго туру Ліги націй
Україна – Угорщина, коефіцієнти на матч
УАФ

У поєдинку четвертого туру Ліги націй з футболу між збірними України й Угорщини букмекери вважають мінімальним фаворитом "синьо-жовтих".

На їхню перемогу ставки приймаються з коефіцієнтом 2,62. Нічия – 3,14. Виграш гостей – 2,90.

Очікується, що цей матч не буде надто результативним. На тотал більше 2,5 коефіцієнт дають 2,12, а ТМ 2,5 оцінюється в 1,70.

Зазначимо, що гра відбудеться 5 жовтня у Трнаві на стадіоні імені Антона Малатинського. Вона розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Це буде друге очне протистояння між командами в нинішній Лізі націй. У першому колі підопічні Андреа Мальдери перемогли з мінімальним рахунком 1:0.

Нагадаємо, що після трьох стартових турів майбутні суперники мають по чотири залікові бали в активі. Лідером групи є Північна Ірландія, яка напередодні розгромила "синьо-жовтих".

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