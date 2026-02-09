Білка ледь не зірвала матч в Англії: тварина вибігла на поле і розважила фанатів

Матч Чемпіоншипу між Халл Сіті та Брістоль Сіті запам'ятався вболівальникам не лише голами, а й абсолютно несподіваним учасником гри – на поле двічі вибігла білка.

На момент першої зупинки господарі поступалися 1:3. У 54-й хвилині арбітр був змушений призупинити гру, а Халл навіть іронічно повідомив у соцмережах:

"Пауза в матчі через надто активну білку".

A halt in play due to a disruptive squirrel...😅



🐯 1-3 🍎 [54'] #hcafc — Hull City (@HullCity) February 7, 2026

Дехто з футболістів не стримував усмішок, спостерігаючи, як пухнастий "гравець" стрімко носився газоном. Після кількох хвилин гру відновили – але ненадовго. Уже через п'ять хвилин білка знову повернулася на поле, викликавши другу паузу.

Трибуни миттєво підхопили момент і почали скандувати:

"Зараз вас роздере білка!", – зробивши з інциденту на справжнє шоу.

Приблизно за три хвилини після другої зупинки співробітникам стадіону вдалося впіймати пухнасту зірку, і матч продовжився.

Що стосується футбольної складової, Халл відкрив рахунок на 24-й хвилині завдяки голу Олі Макберні, однак Брістоль Сіті відповів двома м'ячами ще до перерви. На старті другого тайму гості довели рахунок до 3:1. Господарі скоротили відставання на 78-й хвилині зусиллями Кірана Даулла, але врятуватися не змогли – 2:3.

