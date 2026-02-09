Українська правда
Білка ледь не зірвала матч в Англії: тварина вибігла на поле і розважила фанатів

Богдан Войченко — 9 лютого 2026, 13:28
The Sun
Матч Чемпіоншипу між Халл Сіті та Брістоль Сіті запам'ятався вболівальникам не лише голами, а й абсолютно несподіваним учасником гри на поле двічі вибігла білка.

На момент першої зупинки господарі поступалися 1:3. У 54-й хвилині арбітр був змушений призупинити гру, а Халл навіть іронічно повідомив у соцмережах:

"Пауза в матчі через надто активну білку".

Дехто з футболістів не стримував усмішок, спостерігаючи, як пухнастий "гравець" стрімко носився газоном. Після кількох хвилин гру відновили але ненадовго. Уже через п'ять хвилин білка знову повернулася на поле, викликавши другу паузу.

Трибуни миттєво підхопили момент і почали скандувати:

"Зараз вас роздере білка!", зробивши з інциденту на справжнє шоу.

Приблизно за три хвилини після другої зупинки співробітникам стадіону вдалося впіймати пухнасту зірку, і матч продовжився.

Що стосується футбольної складової, Халл відкрив рахунок на 24-й хвилині завдяки голу Олі Макберні, однак Брістоль Сіті відповів двома м'ячами ще до перерви. На старті другого тайму гості довели рахунок до 3:1. Господарі скоротили відставання на 78-й хвилині зусиллями Кірана Даулла, але врятуватися не змогли 2:3.

